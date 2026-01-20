Presidente electo, José Antonio Kast, anunciará este martes su primer equipo ministerial

Con la expectación instalada en el mundo político, la noche de este martes se conocerá oficialmente el primer equipo ministerial del presidente electo José Antonio Kast.

La presentación del gabinete está programada para las 20:30 horas de este martes y se realizará en la oficina del presidente electo, ubicada en la comuna de Las Condes.

Si bien, durante las últimas horas existieron dudas respecto a la realización del acto, debido a la emergencia provocada por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, el propio Kast confirmó que la actividad no será postergada.

La nómina, compuesta por 25 carteras, ha generado una alta expectativa, marcada por las presiones de los partidos de oposición y el diseño político del futuro Gobierno, que contemplaría una mayor presencia de independientes por sobre militantes.

A ello se sumó la inquietud manifestada por figuras del sector ante la catástrofe por los incendios, apuntando a la necesidad de contar prontamente con autoridades definidas en ministerios clave para enfrentar los procesos de emergencia y reconstrucción.

Hasta ahora, solo dos carteras permanecen sin definición: Minería y Seguridad. Esto, luego de que se confirmara la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

En el caso de Minería, los sondeos apuntan a que la diputada Sofía Cid, del Partido Republicano, sería la carta para asumir esa cartera. En tanto, para el Ministerio de Seguridad, se evalúa la posibilidad de que el cargo sea ocupado por un independiente cercano a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL).

Durante las últimas horas, el general (r) de Carabineros y diputado electo, Enrique Bassaletti, figuró como una de las opciones mejor posicionadas para asumir Seguridad. Sin embargo, en el entorno del Presidente electo reconocen que aún existen dudas y que el exuniformado ya habría entregado un “no” durante el fin de semana.

En ese escenario, volvió a tomar fuerza el nombre del general (r) del Ejército Luis Felipe Cuellar, quien aparece como alternativa por su condición de independiente y su cercanía con el Partido Nacional Libertario, colectividad que aún no tendría representación en el gabinete. Cuellar fue, además, encargado del programa de seguridad de Kaiser y anteriormente había sido propuesto para encabezar el Ministerio de Defensa, opción que fue descartada.

