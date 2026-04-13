Presidente electo de la DC define hoja de ruta y asegura que "no somos continuidad de nada"

El diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se convirtió este fin de semana en el nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC).

A través de una conversación con radio Cooperativa, el parlamentario aprovechó de trazar la ruta que marcará su mandato y, al mismo tiempo, hizo frente a los cuestionamientos que lo situaban como un heredero de la directiva saliente.

Con el objetivo de dejar atrás las fracturas dentro de la tienda, el dirigente fue enfático: "No somos continuidad de nada. Queremos, tenemos y debemos reconstruir un partido mirando hacia el futuro, donde la lógica de las trincheras y de los lotes no puede seguir".

Al abordar la postura de la falange respecto a la actual administración del país, el líder partidista definió nítidamente su posición política. "Tengo claro que no somos parte de este gobierno. Eso lo tenemos súper claro (...) Somos un partido que no apoyó el gobierno del Presidente Kast, pero teniendo súper claro que nuestro deber es apoyar y respaldar las buenas ideas e iniciativas", sentenció.

En cuanto a la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo, el recién asumido timonel demócratacristiano marcó líneas rojas, manifestando sus reparos hacia la Ley Miscelánea y oponiéndose tajantemente a la disminución de los gravámenes a las empresas. Sobre este último punto, argumentó: "No somos partidarios y lo hemos expresado ya en reiteradas ocasiones, que se baje el impuesto corporativo de un 27 a un 23% cuando eso va a beneficiar a no más del 5% de la población".

Las acciones de mitigación implementadas ante el incremento en el valor de las bencinas también fueron blanco de sus críticas, catalogándolas como carentes de suficiencia. "Creo que lo que se hizo con el alza de los combustibles no fue lo adecuado ni en forma ni en fondo", aseveró.

Por otro lado, el legislador compartió su análisis en torno a los primeros pasos de la actual administración en La Moneda. "Estamos frente a un gobierno que le ha costado instalarse, qué duda cabe, donde todavía no es capaz de terminar el relato de una campaña electoral y empezar a gobernar", diagnosticó.

Para concluir, el exjefe comunal penquista abordó los episodios de violencia registrados al interior de recintos escolares. Frente a esta problemática, se declaró dispuesto a evaluar mecanismos de control, estableciendo como condición intransable que dichas acciones resguarden en todo momento la dignidad de las personas.

(Imagen: @alvaro.ortizv)

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