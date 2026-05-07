Ministro Poduje advierte falta de fondos para reconstrucción si llega a caer la megarreforma

La falta de recursos para levantar las zonas arrasadas por los incendios en el sur del país es una preocupación latente. Ante este escenario, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, encendió las alertas al condicionar el financiamiento de la reconstrucción a la aprobación de la megarreforma que se tramita actualmente.

El secretario de Estado fue categórico sobre la urgencia de contar con esta inyección económica, diciendo que "en caso de que no se apruebe no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción. Todas las reconstrucciones requieren un fondo especial transitorio”.

Para respaldar su postura, el jefe de la cartera recordó episodios anteriores donde el Estado debió actuar ante catástrofes de gran magnitud. “Así ocurrió el 27F, así ocurrió también en la reconstrucción de Viña del Mar. Por lo tanto, esto es una tradición republicana que nosotros esperamos que se cumpla en este caso”, argumentó.

Al evaluar su paso por la Comisión de Hacienda, Poduje calificó el ambiente de la instancia legislativa como "muy proactiva" frente al desafío de levantar las zonas afectadas. En esa línea, destacó haber notado “mucha empatía y sensibilidad respecto a las 4.600 familias que están esperando los recursos en Ñuble y Biobío, así que yo espero que podamos tener éxito pronto con esos recursos”.

Sobre el diseño del plan de reconstrucción nacional, el personero de Gobierno enfatizó que "es un proyecto que requiere la región de Ñuble y Biobío". Asimismo, expuso la compleja situación emocional de los damnificados: "Hay mucha angustia en las familias, ya están preguntando porque saben que esto está en la agenda y preguntan cuándo van a estar los recursos", añadió.

Finalmente, recalcó la presión financiera que ya está asumiendo su cartera ante las dudas de los habitantes de distintos sectores. “Además nos preguntan de la región del Biobío, de otras comunas, de Lota, Coronel, de Quillón: ¿Qué pasa si esto no se aprueba? ¿Qué pasa con los recursos nuestros? Que ya estamos hoy día gastando presupuesto regular del Ministerio de la Vivienda, y por tanto tenemos que tener pronto estos recursos", concluyó.

PURANOTICIA