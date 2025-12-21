Presidente electo confirma residencia en Palacio de La Moneda y aborda reajuste salarial

En el marco de una entrevista exclusiva con Teletrece, cuyo adelanto fue difundido este domingo, el presidente electo José Antonio Kast confirmó que residirá en el Palacio de La Moneda durante su mandato. La entrevista completa será emitida en T13 Central, donde abordará además otros temas de su administración.

Consultado sobre el reajuste salarial que regirá a partir de marzo, incluyendo el del Presidente de la República, Kast aseguró que el debate no se ha centrado en su remuneración personal. “No hemos debatido el monto del sueldo, lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que no tienen la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo”, afirmó.

El mandatario electo explicó que su decisión de vivir en La Moneda responde tanto a criterios de austeridad como de seguridad. Kast destacó que esta medida permitirá evitar los gastos asociados a arrendar otra vivienda y mantener seguridad en su residencia actual, optimizando recursos públicos.

En la entrevista completa, Kast profundizará en su visión sobre el uso de recursos públicos y las prioridades de su administración, dejando en claro que la gestión del salario presidencial no será el eje de su gobierno, sino la eficiencia y responsabilidad en el manejo de los cargos y fondos del Estado.

PURANOTICIA