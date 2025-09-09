Ossandón por debate del voto obligatorio: “Le tienen terror a los extranjeros porque creen que van a votar por la derecha”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón comentó sobre fallidas negociaciones en la Cámara por la discusión de las multas y sanciones asociadas al voto obligatorio.

En conversación con Infinita, Ossandón sostuvo que “esto se va a arreglar porque el Presidente de la República está de acuerdo en esto, y dentro de toda esta ensalada, el Gobierno exige que ellos van a presentar una reforma constitucional que pone más condiciones para las personas extranjeras, cosa que no nos parece mal”.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “esto es un tema que no es de principios, son todos factores electorales, creen que ojalá vote la menor cantidad de gente en Chile y sobre a los extranjeros que le tienen terror porque creen que van a votar todos por los candidatos de derecha”.

En cuanto a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó un intento de veto por parte de la bancada de la UDI, contra su par de Interior, Álvaro Elizalde, en el debate sobre la multa al voto obligatorio, Ossandón afirmó que “esta es la típica estupidez preelectoral, para los dos lados, que piden renuncia, no estoy de acuerdo con lo que piden los diputados de la UDI, tampoco es un veto, le ponen color”.

