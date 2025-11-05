Presidente del Senado pone en duda su apoyo a Kaiser en eventual segunda vuelta: "Yo no quiero fanáticos"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), expresó dudas sobre respaldar al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en caso de que avance a segunda vuelta.

En diálogo con radio Cooperativa, el legislador afirmó que “a mí Kaiser, en las propuestas que hoy día tiene no me gusta. Me gustaría saber que si llega a pasar a la segunda vuelta va a ser capaz de abrirse y tener un gobierno más moderado, yo no quiero fanáticos en ningún lado”.

En contraste, manifestó su compromiso con José Antonio Kast en segunda vuelta: “Por Kast no solo voy a votar, sino que voy a trabajar”. Y agregó: “Uno de los tres (candidatos de derecha) va a ser el próximo Presidente de Chile, de todas maneras”.

Consultado por las declaraciones de Evelyn Matthei sobre el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, Ossandón consideró que “se equivocó en la forma como lo dijo”.

Enfatizó que “ningún chileno puede estar en contra de hacer un plan para encontrar a esas personas, porque esta es una herida que hay que sanar, no solo por un tema político, sino que, por un tema de humanidad, para que esas familias cierren las heridas”.

Sobre el debate en torno a Punta Peuco, el senador planteó que “más que indultos, las cárceles no pueden transformarse en geriátricos”.

A su juicio, el tema debe abordarse con una mirada integral: “El tema hay que tratarlo con humanidad, con futuro, y esa misma sanación que tenemos que hacer para encontrar a los detenidos desaparecidos, tenemos que hacerlo con las familias de esas personas que están presas, que tienen nietos, que tienen hijos, que tienen broncas, porque les cuentan otra versión de la historia”.

Respecto al rechazo al Presupuesto 2026, Ossandón descartó que se trate de una maniobra electoral. “El problema no es electoral (...) este Presupuesto no tiene plata, porque el problema de plata que hay hoy día en el Estado es tremendo, y segundo, es que lo va a administrar otra persona, entonces es fácil para el gobierno aprobar cualquier Presupuesto”, explicó.

Además, abordó la polémica que involucra a su hermana Ximena Ossandón, luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestara su apoyo a Álvaro Carter. “Mi hermana está molesta por otra cosa, está ofendida en la parte humana, porque uno de los pilares que tuvo este señor cuando fue precandidato, cuando tuvo las primarias con Sichel, fue mi hermana”, recordó.

Ossandón consideró que el gesto de Desbordes perjudica a Evelyn Matthei: “Hoy día Desbordes claramente da una señal que le hace daño a Matthei, no a mi hermana. Si Desbordes hace este anuncio en Santiago sí, porque él influye, pero en el distrito 12 no influye, no cambia nada la elección”.

Y cerró con una advertencia interna: “Espero que no cometan el error de llevarlo al Tribunal Supremo, porque yo siento que él inició la campaña para la elección interna de Renovación Nacional”.

