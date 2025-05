Presidente del Senado condena profanación de tumbas en el Cementerio General y dice que "esto no puede quedar impune"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), llegó al Cementerio General para condenar la profanación de tumbas que se registró este martes.

En el camposanto de la comuna de Recoleta, región Metropolitana, el legislador afirmó que “como presidente del Senado quise venir porque esto es una vergüenza nacional. Primero, para solidarizar con los con los parientes, imagínense el daño, la humillación que le hacen a sus familiares. Esto es lo más sagrado y esto no puede quedar impune. No puede ser que este cementerio, donde está toda la historia de Chile, tenga un abandono como el que tiene. Veremos con la administración si es por regulaciones antiguas o un tema de legislación. Y hacemos un llamado para que el Ministro de Seguridad Pública tome cartas sobre el asunto".

Agregó que "realmente esto es una vergüenza. Esto es mucho más que un rayado. Esto es mucho más que si o sea rayaron o rompieron algún monumento. Esto es profanar lo más sagrado de las familias, indistintamente quien sea. Y no puede ser que exista un descaro como el que estas personas tuvieron. Ellos tienen que ser castigados con el máximo rigor de la ley".

Finalmente, sostuvo que "ojalá estén presos… Nada de reprimendas ni multas. Una persona que es capaz de venir a profanar una tumba de una familia chilena y después sacarse una película merece el mayor castigo posible, no solo el rechazo a la comunidad, sino con castigo firme, porque en Chile nos estamos acostumbrando a que aquí no le pasa nada a nadie, por lo tanto hacen lo que quieren. Imagínense si ellos se auto filmaron, es porque saben o creen que no les va a pasar nada, pero aquí hay que perseguirlos".

