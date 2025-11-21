Presidente del PPD se abre a la posibilidad de formar una coalición con sectores progresistas del PDG y Franco Parisi

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, planteó la posibilidad de una coalición de los sectores progresistas con el Partido de la Gente (PDG) y su líder Franco Parisi para enfrentar a José Antonio Kast. Además, afirmó que el Presidente Gabriel Boric afectó a Jeannette Jara.

Quintana, impedido de postular nuevamente por la Cámara Alta, pretendía llegar a la Cámara de Diputados por el Distrito 23, donde solo obtuvo 18.423 votos (el 4,30 % de las preferencias en la lista Unidad por Chile), según consigna La Tercera.

En el podcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, que transmite La Tercera, Quintana aseguró que en la votación de 26,85% que recibió Jara, por debajo del 30%, hubo dos factores preponderantes: Parisi y el gobierno de Gabriel Boric

“Yo creo que hay varios factores. El factor Parisi es uno indudable y que tiene preponderancia en todo esto. Pero también hay temas con el gobierno. Creo que el gobierno no está cerrando como hubiéramos esperado también. Y eso la oposición lo ha monitoreado muy bien, por eso que el único libreto que se repite es que Jara sería la candidata de la continuidad, lo que no creo bajo ningún punto de vista”, afirmó el líder del PPD.

Respecto a la responsabilidad del gobierno y del Presidente Gabriel Boric, Quintana señaló que son cosas distintas. “Un gobierno que va de salida debería estar cerrando mejor. Me hubiera gustado que estuviera despachando seguridad municipal, sala cuna para Chile, el FES, pero eso no está siendo posible”, dijo.

Sobre el mandatario, Quintana afirmó que “se observa a un Boric que le está disputando protagonismo a Jara y que está haciendo todo para posicionar como su antagonista natural a Kast. Así se ve. Yo sé que eso no está pensado desde el Segundo Piso, pero así se aprecia y eso evidentemente fue un factor en esta votación, en la que esperábamos unos puntos más arriba”.

Agregó que “los efectos de la estrategia de La Moneda tuvieron estas consecuencias” y señaló que Boric “tiene que resolver temas pendientes en materia de gestión”.

COLACIÓN CON EL PDG

Asimismo, comentó el resultado de la tercera mayoría en las pasadas presidenciales, con Parisi alcanzando un 19,71 % de los votos (2.552.649).

Respecto a cómo atraer a su electorado, Quintana diferenció de la figura de Parisi a los 14 diputados electos del PDG y el electorado que sigue al partido fundado por el economista y empresario.

“Creo que son dimensiones distintas. Por un deber político, casi moral, creo que alguien que pretende gobernar, cualquiera sea, debe saber qué está pensando ese sector que tiene una profunda desafección con la institucionalidad, con la clase política”, afirmó Quintana.

Requerido por una eventual coalición con el PDG y la posibilidad de atraer ese bolsón de votos, señaló que “o sea, si realmente nos preocupa que gane en Chile la ultraderecha, yo no descartaría nada”.

“Primero conozcámonos. Si luego de conocernos vemos que ese segmento que tiene enojo, desafección con la política tradicional nos hace sentido lo que están planteando, por qué no”, comentó Quintana sobre la inclusión de las figuras del PDG en un eventual gobierno progresista.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de no descartar nada y acercarse a Parisi, sin duda”, aseguró al respecto.

De igual forma, Quintana habló sobre la asistencia de Jara al programa de “Bad Boys” y aseguró que al concurrir “probablemente a mucha de la gente de Parisi, le haga más sentido la trayectoria de vida de Jara que la de Kast”.

