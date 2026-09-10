Presidente del PPD llama al Gobierno a retirar la reforma de seguridad y que se vuelva a ingresar con "un consenso transversal"

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, pidió al Gobierno retirar la actual reforma constitucional de seguridad y reingresarla desde “una hoja en blanco”, luego de que los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) impulsaran una nueva propuesta para reemplazar el proyecto actualmente en trámite.

“Si se está presentando otro proyecto en palabra de los propios senadores Squella y Longton, bueno, ¿de qué sirve el actual? Que lo retiren y que se vuelva a ingresar con un consenso transversal dentro de los senadores de la Comisión de Constitución y no solamente de los senadores oficialistas, creo que sería lo razonable”, aseguró en entrevista con radio 13 C.

Lo central de la nueva propuesta es reducir drásticamente la reforma original del Gobierno y concentrarla en tres ejes: incorporar el crimen organizado expresamente en la Constitución, establecer un régimen carcelario diferenciado para delincuentes de alta peligrosidad y, en materia de estados de excepción, no crear uno nuevo, sino reforzar el actual Estado de Emergencia para darle mayores atribuciones y permitir su aplicación ante situaciones de grave riesgo para la seguridad pública.

Refiriéndose al escrito que está actualmente en trámite, Soto dijo que “cuando un proyecto parte deslegitimado desde la perspectiva de incluso del filtro democrático de este, me parece que estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”.

Agregó que el proyecto original del Gobierno tiene un “germen antidemocrático” que finalmente complica su tramitación y justificaría retirarlo para iniciar su discusión “desde una hoja en blanco”.

“La verdad que lamentamos de parte del Gobierno de haber tirado el tejo tan pasado, pero ahora no basta con simplemente con empezar a retrotraerse de a poco para ver hasta dónde llegamos, sino que yo creo que hay que empezar la discusión de nuevo”, afirmó.

Finalmente dijo que “acá la traba o lo complejo de la reforma constitucional es porque se planteó desde una perspectiva que tenía un carácter evidentemente ideológico, y eso puso cuesta arriba su tramitación”.

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