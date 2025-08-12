Presidente del PPD desliza que Tohá podría apoyar la campaña de Jara en materia de seguridad

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, comentó que Carolina Tohá podría participar en la campaña de la abanderada oficialista Jeannette Jara (PC).

En conversación con radio Infinita, el senador afirmó que la excandidata a la Primaria “está haciendo esfuerzos para apoyar en materia de seguridad en la campaña. Yo creo que sí, que tendrá un rol cuando esto parta formalmente, después del 18 es otra etapa, y yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella, no tengo ninguna duda”.

Y agregó: “Yo soy testigo de los esfuerzos que ha hecho en materia de tomar algunas propuestas, recoger alguna iniciativa, reflexionar con otros actores respecto de las prioridades que debiese haber en seguridad”.

Consultado sobre si Tohá solo trabajará en seguridad, el parlamentario señaló que "yo creo que ahí tiene mucho que decir, bueno, el programa de Carolina Tohá está bien completo, en muchos ámbitos, en lo económico también, en la sustentabilidad, pero donde se le requiera”.

Con respecto a la demora en la conformación del equipo programático de la candidatura oficialista, Quintana aseguró que “falta conformar los equipos, transparentarlos y tomar decisiones (…) el despegarse de los partidos de todos, también del original de ella es fundamental”.

Advirtió que “veo de parte de todos un ejercicio de responsabilidad en qué nos jugamos cuando estamos cuidando la candidata, en lo desmedido que puede ser una pedida, tenemos que pensar con responsabilidad”.

El parlamentario PPD se refirió, además, a los cupos del oficialismo al Congreso y comentó que “si logramos la lista única parlamentaria eso va a significar una muestra clara de unidad y gobernabilidad, y de un fuerte respaldo de partidos, de sectores políticos”.

