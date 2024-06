Presidente del PPD descarta "rebelión" en la bancada tras ultimátum de diputados sobre apoyar nuevo retiro de fondos

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, analizó las declaraciones de los diputados de su partido e independientes que advirtieron que si el Gobierno no agiliza el avance de la reforma de pensiones, se haría necesario propiciar un nievo retiro de fondos desde las AFP.

En entrevista con radio ADN, el parlamentario aseguró que “al país le tomó largos años poder salir de la situación inflacionaria que enfrentaba, lo que significó un alto precio de todos los productos durante un tiempo prolongado”, señaló en relación a los primeros retiros ocurridos durante la pandemia.

Por lo mismo, el legislador sostuvo que la reforma de pensiones “es un tema esperado desde hace mucho tiempo. Durante el primer mandato de Bachelet se creó la pensión básica. Luego se amplió ese beneficio, estableciendo un pilar solidario. Lo que falta hoy es el pilar contributivo para aquellas personas que han contribuido a los sistemas de pensiones, y eso está pendiente”.

Y frente a especulaciones que hablan de una rebelión al interior de la bancada PPD-Independientes, Quintana indicó que “no es que estén en contra de la reforma del sistema de pensiones; ellos también creen que es necesario. Hacen un emplazamiento para que esto se deslegitime rápido y, si no, avanzarán en retiros. Pero ese punto no lo compartimos, lo hemos conversado con los colegas, y no hay una rebelión”.

“Valoramos el esfuerzo y la construcción que ellos han hecho a este proyecto político. Hemos tenido alguna diferencia en algunos puntos, estamos tratando de mejorar eso y de fortalecer los aspectos institucionales. Como partido, tenemos una definición clara: la reforma del sistema de pensiones es necesaria”, afirmó.

Además, Jaime Quintana criticó la opción de un quiebre diplomático con Venezuela, destacando la reciente colaboración para expulsar a sesenta y cinco personas del país. “Descarto tajantemente esta posibilidad, creo que eso es absurdo. Otra cosa distinta es hacer ver nuestro malestar”.

Además, el presidente del PPD cuestionó al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, por sus declaraciones sobre la investigación del asesinato de Ronald Ojeda. “Las expresiones del fiscal general venezolano son más propias de la Guerra Fría y son preocupantes porque notifican que no habrá colaboración en esta investigación”.

Respecto a la relación con la Democracia Cristiana y el anuncio del proyecto de ley sobre aborto legal hecho por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública, Jaime Quintana restó importancia a las diferencias y afirmó que “la DC comprende la importancia de respetar el derecho de la mujer a decidir. En lo sustantivo, no hay diferencias. La Democracia Cristiana también entiende que se trata de respetar el derecho de la mujer para decidir”.

PURANOTICIA