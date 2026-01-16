Presidente del PPD acusó que el Gobierno "hace rato no se toma en serio" las reuniones del Comité Político Ampliado

El presidente del PPD, Jaime Quintana, cree que si se mantienen las diferencias en el oficialismo, el próximo Gobierno de José Antonio Kast tendrá dos oposiciones, con el socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio con el Partido Comunista por el otro.

“Si esto se prolonga, si continúa en las próximas semanas es muy probable que el gobierno termine en estas condiciones, lo que políticamente sería un golpe a una de las aspiraciones importantes que tenía el Presidente", aseguró en entrevista con radio Infinita.

"Una cosa es que no logramos ser una sola coalición, pero otra cosa es que se quiebre la coalición antes de que termine el Gobierno", agregó.

De acuerdo con el senador "van a ser dos oposiciones, probablemente no va a haber coordinación, porque hoy día por último hay un Gobierno, hay un común denominador que es el Ejecutivo que nos convoca los lunes a estas reuniones".

Sin embargo, Quintana acusó que el Ejecutivo también ha tenido responsabilidad en la ruptura de las relaciones, porque "hace ya rato que no se toma en serio las reuniones de coordinación del Comité Político Ampliado".

