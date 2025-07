Presidente del PPD acusa que el Gobierno fue "demasiado prescindente" para el proceso de la Primaria

El presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó la derrota de la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, en la Primaria oficialista y aseguró que la responsabilidad es compartida por toda la coalición.

“Todos somos responsables de haber pensado que el centro político era un actor más gravitante y masivo y que iba a concurrir a hacer la diferencia. Eso no ocurrió. Finalmente, aún con esta votación tan restringida, cuyos responsables, digo todos porque también es el gobierno", señaló en entrevista con radio Pauta.

Explicó su crítica a La Moneda señalando que “vimos muchas veces que el gobierno fue demasiado prescindente, casi tanto como el Servel. No digo que tendría que haber estado apoyando a uno u otro candidato. Me refiero a haber favorecido más el proceso. El Gobierno no estaba en el tema. Hay otros momentos, episodios, campañas, cosas nacionales donde el gobierno está más pendiente”.

Además, el senador fue consultado respecto a si un eventual apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet hubiera inclinado la balanza hacia Tohá, y pese a que descartó reproches hacia ella, reconoció que podría haber influido favorablemente en la campaña.

“Claro, al juzgar por la participación que hubo, y por la composición del votante, y de dónde provenía este votante, que era básicamente del mundo de la izquierda, del mundo del apoyo al gobierno, o sea, claramente eso también podría haber cambiado las cosas. No sé si, dado esta magnitud del resultado, se hubiera podido revertir", lamentó.

Lo que se viene en las elecciones de noviembre no tiene un buen pronóstico para Quintana, quien afirmó que Jeannette Jara enfrentará un “escenario difícil”.

“Todos lo sabemos. Kast está creciendo. Así como la opción del Partido Comunista estaba creciendo antes de la primaria, también estaba creciendo en ese momento Kast. O sea, el riesgo de polarización es alto. No es un invento nuestro”, señaló.

