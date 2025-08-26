Presidente del PC solicita audiencia con el Fiscal Nacional para abordar situación judicial de Daniel Jadue

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, solicitó una audiencia al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para abordar la situación judicial de Daniel Jadue.

Según consigna La Segunda, la cita estaría vinculada específicamente respecto a la implicancia del exalcalde de Recoleta en el caso "Farmacias Populares".

La solicitud fue enviada el 1 de agosto, y el cinco de este mes, el Ministerio Público le respondió que tenía que hacerlo por la plataforma Infolobby y desde entonces, no han recibido una nueva solicitud.

No obstante, lo más probable es que Valencia acceda y reciba al líder del PC, ya que lo hace con todos los políticos que lo piden a través de lobby.

Cabe recordar que Carmona en una entrevista cuestionó el rol del Ministerio Público en el escenario político, considerando que su colectividad lleva a Jadue de candidato a diputado en la lista oficialista.

En diálogo con El Siglo, el dirigente comunista enfatizó que “lo que va a determinar si Jadue es parlamentario o no, es la soberanía ciudadana”, añadiendo que “la Fiscalía no puede ser la que determine quiénes pueden ser candidatos o no, para eso está el Servicio Electoral”.

