Presidente del PC reconoce que "no tuvimos la capacidad" de demostrar que la propuesta de Jara era "distinta" a la del Gobierno

La derrota de Jeannette Jara frente a José Antonio Kast -41% contra 58% de los votos- se explica, según Lautaro Carmona, por la incapacidad del oficialismo de diferenciar su propuesta del Gobierno y conectar con un electorado más amplio.

En conversación con radio Universo, el presidente del Partido Comunista reconoció que “nuestro mensaje no llegó con la misma eficiencia, eficacia y comprensión a una masa de millones de personas”, mientras que la candidatura de la derecha logró instalar con fuerza el tema de la seguridad, “caló mucho más en cuanto a viabilidad cierta que todos los avances que ha habido incluso en nuestro actual Gobierno”.

Añadió que la ciudadanía interpretó la elección como “un plebiscito al Gobierno”, lo que distorsionó el proceso democrático: “no tuvimos la capacidad de demostrar que cada tiempo es un tiempo (…) era una propuesta distinta”.

El dirigente subrayó además las falencias comunicacionales y de liderazgo: “nos faltó mayor habilidad, capacidad, sabiduría incluso para saber proponer y hacer que la gente sintiera que esta era su propuesta”.

Respecto al rol del Ejecutivo, Carmona sostuvo que la derrota es “multifactorial” y que “sí está el Gobierno dentro de esa multiplicidad de factores”. Aunque no lo considera la principal responsabilidad, admitió que la derecha “lo sacó reiteradamente a la pizarra” y logró una comunicación más directa y comprensible para los ciudadanos.

