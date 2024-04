Presidente del PC por posición a favor que planteó el Gobierno sobre extradición de Apablaza: "No conozco la argumentación"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que la colectividad ha mantenido una sola línea en relación al homicidio del fundador y senador de la UDI Jaime Guzmán, a propósito de la voluntad del gobierno argentino por cursar la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado por la justicia chilena como uno de los autores del crimen.

Carmona afirmó que "el Partido Comunista emitió una declaración inmediatamente después de ocurrido estos hechos, condenando y lamentando lo que ocurrió con el senador Jaime Guzmán”.

Agregó que la colectividad “no tiene dos posturas al respecto, me parece que no tiene ninguna argumentación que vaya a justificar el asesinato de un político, por más de derecha que sea".

Recordó que el exfrentista "está bajo refugio de la República Argentina y esa es una categoría que le asigna el Estado por la vía de los poderes de ese Estado".

"Me llama la atención que la ministra que vino a representar a Milei es bastante parecida en ingenio y ligereza para algunos temas. Ella se salta esa institucionalidad, que es de su propio país, para dar por descontado que van a terminar con el refugio", comentó.

Además dijo compartir lo expresado por el senador comunista Daniel Núñez en cuanto a que sobre Apablaza ronda “una persecución política” más que “elementos reales que lo vinculen”, al homicidio, según dijo el parlamentario.

"Lo que plantea Daniel Núñez tiene toda la razón”, dijo Carmona. “Yo conozco, de parte de declaraciones públicas de Apablaza, que él no tuvo nada que ver, ni del punto de vista intelectual, ni del punto de vista material, en lo que significó el asesinato de Jaime Guzmán", dijo el presidente del PC.

En esa línea exhortó a que "no hagamos de esto una profecía autocumplida", en el entendido que "ya sea un caso juzgado y con condena de por medio en la opinión pública, porque no contribuye y eso hace que se asemeje (…) a una definición más política que jurídica".

Consultado por la posición a favor que planteó el Gobierno sobre la extradición de Apablaza, el dirigente comunista advirtió que "no tengo ninguna posibilidad de interpretarlo porque no conozco la argumentación que hay detrás y por lo tanto tendré el trabajo de preguntar cuáles son las razones para no dejar que la institucionalidad argentina funcione y tome sus propias decisiones al respecto".

