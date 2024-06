Presidente del PC por desvinculación de Juan Andrés Lagos del Gobierno: "Lamentablemente no tuvimos las razones"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a salida de Juan Andrés Lagos de su cargo en la Subsecretaria del Interior.

En conversación con radio Duna, el dirigente del PC sostuvo que “ante las versiones que hicieron varios medios y que fue la manera en que mucho de nosotros nos informáramos de esta determinación, no hubo precisiones acerca de las razones por las cuales Juan Andrés Lagos iba a ser desvinculado”.

Manifestó que desde La Moneda, “Lamentablemente no tuvimos las razones de su salida. Digo lamentablemente no porque haya de por medio una obligación, que no sea haber evitado un entrevero que nos distrae, que no conduce a concentrarnos en las grandes tareas que tenemos”.

Al ser consultado sobre si incomodaba la figura de Juan Andrés Lagos en el Ministerio del Interior, Carmona señaló que “fuera de la campaña reiterada que se hizo de parte de la derecha, yo nunca tuve una opinión de que esto incomodara a alguien que tuviera titularidad en las tareas que se vinculaban directamente con Andrés”.

Respecto a si el Gobierno había cedido a estas presiones, recalcó: “Asumo que no. No creo en eso (…) no creo que eso sea factor”.

Asimismo, el presidente del PC descartó que la salida de Juan Andrés Lagos estén tensionando las relaciones con el Ejecutivo. "Asumo que es todos los días o casi todos los días o en muchos lugares deben haber los cambios que incluyen el trabajo de personas vinculadas a los distintos partidos que somos parte del Gobierno, y no había de eso una conclusión de una tensión o de una posición", acotó.

