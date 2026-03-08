Presidente del PC, Lautaro Carmona, llama a no ventilar en público polémica con Daniel Jadue

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este domingo a la controversia que se generó entre algunos ministros de su colectividad y el exalcalde Daniel Jadue, además de realizar un balance sobre la gestión del actual gobierno.

Durante su participación en el programa radial que conduce en radio Nuevo Mundo, el dirigente abordó la polémica interna que se abrió luego de que los ministros Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo y Camila Vallejo cuestionaran declaraciones de Jadue en el marco del caso Farmacias Populares.

Carmona sostuvo que los debates al interior del partido no son algo inusual, aunque cuestionó que estas diferencias se expongan públicamente.

“Los debates dentro del Partido Comunista no son una novedad”, señaló, agregando que a su juicio no es adecuado que estas discusiones se trasladen fuera de los espacios internos.

“¿Por qué sacan hacia el exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien. Nunca hemos dicho que eso es el método que hay que usar”, afirmó.

En esa línea, el presidente del PC manifestó que espera que quienes participaron en esta controversia reconsideren la forma en que se abordó el tema.

“Y yo espero que los compañeros que han usado ese método hagan su reconsideración para contribuir, digamos, a un debate sano dentro del partido”, expresó.

El dirigente también planteó que dentro de la colectividad no existe una diferenciación entre militantes por los cargos que ocupan en el gobierno.

“Entre nosotros, nadie llega y a alguien le da el puesto porque es ministro. No, no, aquí somos todos dirigentes del partido”, sostuvo.

Carmona agregó que confía en que el conflicto pueda resolverse a través del diálogo y con una mirada política que permita superar las tensiones internas.

“Confío en que va a triunfar en la madurez, el nivel político, las categorías de la política y sin que alguien crea que están buscando amistades más íntimas, hacer el debate entre compañeras y compañeros”, afirmó.

BALANCE DEL GOBIERNO

Durante la conversación, el dirigente también reflexionó sobre el funcionamiento del gobierno y la relación con los partidos políticos que integran la coalición.

A su juicio, existe espacio para fortalecer el intercambio entre el Ejecutivo y las colectividades.

En ese sentido, planteó que sería positivo avanzar hacia una mayor retroalimentación entre el gobierno y los partidos.

“O sea, no solo informarle lo que el gobierno está llevando adelante, donde hay militantes de los partidos, sino tomar en cuenta qué diálogo se puede hacer para afinar más tal o cual política”, explicó.

Asimismo, señaló que en algunas áreas aún persiste una lógica en la que ciertos ministerios quedan asociados a determinados partidos políticos.

“Todavía prima en forma, demasiado, ese equilibrante, espacios que son copados por una sola mirada, por un solo partido”, indicó.

Finalmente, reiteró su expectativa de que la discusión interna dentro del Partido Comunista se encauce mediante el diálogo y el respeto entre sus integrantes.

