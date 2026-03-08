Futura ministra de la Mujer, Judith Marín, fija prioridades del gobierno: empleo, seguridad y apoyo a la maternidad

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, compartió un mensaje en redes sociales en el que delineó algunas de las prioridades que tendrá la cartera en el próximo gobierno.

La futura secretaria de Estado afirmó que el foco estará puesto en enfrentar los principales problemas que afectan a las mujeres en el país, particularmente en materia de empleo, seguridad y apoyo a la maternidad.

“Hoy tenemos cifras récord de desocupación femenina, la mayor en 15 años, y, además, Chile lidera la brecha salarial en América Latina. Es una realidad que no podemos ignorar”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el gobierno que comenzará el próximo 11 de marzo buscará abordar lo que definió como las principales urgencias para las mujeres.

Entre ellas mencionó la necesidad de generar más oportunidades laborales, reforzar las medidas de seguridad frente a la violencia contra las mujeres y entregar mayor respaldo a la maternidad.

Respecto a la violencia de género, también advirtió sobre antecedentes vinculados a quienes cometen este tipo de delitos.

“Mediciones indican que cerca del 74% de los victimarios tenía antecedentes penales”, indicó.

La futura ministra concluyó su mensaje señalando que el trabajo del nuevo gobierno se orientará a enfrentar estas problemáticas en los próximos años.

“En estas y otras urgencias trabajaremos desde el 11 de marzo por todas las mujeres de Chile”, afirmó.

En el mismo contexto, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, destacó que uno de los desafíos del próximo gobierno será fortalecer la participación laboral femenina.

La parlamentaria señaló que el llamado “gobierno de emergencia” encabezado por José Antonio Kast deberá poner especial atención en la situación económica de las mujeres.

“No me cabe duda que vamos a seguir avanzando en derechos, sobre todo que un plan de un gobierno de emergencia tiene que tener la mirada puesta sobre la mujer”, afirmó.

