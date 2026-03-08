FIDAE 2026 despega en Chile con 33 países, tecnología de punta y el regreso que reabre el debate

Chile se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), uno de los eventos aeroespaciales más importantes de América Latina, que se desarrollará entre el 7 y el 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel de la Fuerza Aérea de Chile.

La versión 2026 del encuentro contará con una amplia participación internacional. Según informó la organización, asistirán delegaciones de 33 países, además de 255 expositores nacionales e internacionales, 93 delegaciones oficiales y 86 delegaciones profesionales. También se contempla la exhibición de 110 aeronaves y helicópteros.

Desde la organización destacaron que la feria se ha consolidado como un espacio de encuentro para la industria aeroespacial, de defensa y de seguridad.

En su sitio oficial señalan que “FIDAE 2026 no es solo una feria. Es una vitrina de capacidades, un puente entre países, un impulsor del desarrollo nacional y una oportunidad invaluable para que empresas, delegaciones e instituciones académicas y profesionales imaginen el futuro de la Aeronáutica, el Espacio, la Defensa y la Seguridad”.

El evento incluirá diversos sectores vinculados a la industria aeronáutica, entre ellos aviación civil y comercial, defensa, equipamiento aeroportuario, tecnología espacial, mantenimiento de aeronaves, seguridad interior, ciberseguridad y sistemas aéreos no tripulados (UAV).

REGRESO DE EMPRESAS ISRAELÍES

Uno de los aspectos que ha generado debate en la previa de la feria es el retorno de empresas israelíes a la exhibición, aunque sin representación oficial del Estado de Israel.

La participación empresarial ocurre después de que en 2024 el gobierno del presidente Gabriel Boric decidiera excluir a Israel del evento, en medio del conflicto en Gaza tras el ataque de Hamás en octubre de 2023 y la ofensiva militar israelí posterior.

La decisión fue cuestionada en su momento, considerando que Israel es uno de los principales proveedores de tecnología y equipamiento para las Fuerzas Armadas de Chile.

Ante la posibilidad de que empresas israelíes participen nuevamente en la feria, la Comunidad Palestina en Chile manifestó su rechazo y solicitó que la medida no se concrete.

Desde la organización señalaron que permitir esta participación “sería una señal política concreta, con implicancias éticas, diplomáticas e incluso jurídicas para Chile”.

AERONAVES QUE LLEGARÁN A LA FERIA

Entre las principales atracciones de FIDAE 2026 se encuentran varias aeronaves militares y de transporte que serán exhibidas durante los días del evento.

Una de ellas será el F-35A Lightning II, un caza de quinta generación perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La aeronave es capaz de realizar misiones aire-aire y aire-superficie, y destaca por su tecnología de sensores avanzados, alta maniobrabilidad y sistemas de combate de última generación.

El avión es fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin y puede alcanzar velocidades cercanas a Mach 1,6, además de contar con capacidad para reabastecimiento en vuelo.

También participará el Airbus A400M Atlas, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio de España. Se trata de uno de los aviones de transporte militar más avanzados en servicio actualmente.

Esta aeronave se utiliza para el despliegue de tropas, lanzamiento de paracaidistas, transporte de carga y misiones humanitarias. Tiene una capacidad de carga de hasta 37 toneladas, una velocidad de crucero cercana a 780 km/h y un alcance de más de 6.000 kilómetros dependiendo de la carga transportada.

Con más de cuatro décadas de historia, FIDAE se ha consolidado como una de las principales vitrinas de la industria aeroespacial en el continente, reuniendo a empresas, instituciones militares, organismos gubernamentales y centros académicos de todo el mundo.

