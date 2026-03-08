Macabro hallazgo en Quinta Normal: recolectores descubren cadáver dentro de una caja de cartón en camión de basura

Un impactante hallazgo se registró la tarde de este domingo en la comuna de Quinta Normal, luego de que trabajadores municipales encontraran un cadáver oculto dentro de una caja de cartón que había sido cargada a un camión recolector de basura.

El hecho ocurrió mientras los funcionarios realizaban labores habituales de retiro de residuos en la intersección de Avenida Carrascal con Embajador Gómez, frente a la Subcomisaría Carrascal de Carabineros.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo fue descubierto cuando los recolectores manipularon una caja que se encontraba en el lugar y que posteriormente fue depositada en el camión de basura.

Uno de los trabajadores relató cómo se produjo el hallazgo mientras realizaban su jornada laboral.

"Llegamos con el camión de la basura a sacar puntos fijos. Justo había una camioneta ahí y nos dijeron que tiráramos la caja dentro del camión, que estaba pesada. Mi compañero dijo 'está corriendo mucha sangre', y yo le respondí que 'capaz no sea un perro'. El chofer dijo que la abriéramos y (al hacerlo) nos percatamos de que era un cuerpo", señaló.

Tras el descubrimiento, personal de Carabineros acudió al lugar para resguardar el sitio del suceso y aislar el área mientras se iniciaban las primeras diligencias.

Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar qué unidad especializada —ya sea de la Policía de Investigaciones (PDI) o de Carabineros— quedará a cargo de los peritajes.

Las diligencias buscarán identificar a la víctima y establecer las circunstancias del crimen, además de dar con los responsables del hecho.

PURANOTICIA