Presidente del PC desdramatiza dos listas parlamentarias oficialistas y descarta que afecte respaldos a Jara

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cree que ir con dos listas parlamentarias “no es una contradicción insoluble”, porque está el convencimiento en los partidos de que todos apoyan la candidatura de Jeannette Jara.

"Todos los partidos mantienen, reiteran, ratifican su absoluta disposición de ser contribuyentes, como un solo torrente con distintas convergencias, a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Nadie me ha puesto, por medio de cómo van las listas, una duda respecto a que la candidata común de todos nosotros es Jeannette Jara. Por tanto, no tendría por qué haber un efecto negativo. Para mí no es una contradicción insoluble", comentó en entrevista con radio Cooperativa.

"Una mayor cantidad de candidaturas te permite recabar mayores adhesiones electorales en beneficio de la candidatura presidencial. Lo que se afecta, y es el sostén que tiene este esfuerzo de las listas unidas, es la electividad con vistas a una mayoría parlamentaria", agregó el timonel comunista.

Y agregó que "si somos capaces de crear una fórmula, una articulación que achique al máximo el efecto sobre la electividad, de tal forma que el propósito de ganar una mayoría parlamentaria siga absolutamente vigente, creo que puede ser una ecuación que se construya entre todos los que estamos hoy día en esta mesa de nueve partidos”.

Sobre la posibilidad de ir con dos listas parlamentarias Carmona comentó que "lo que está puesto hoy día en el debate es el efecto que esto tiene en la electividad, porque lo tiene. Cuánto es ese efecto, en qué proporción, etcétera, es el tema que todos los partidos, incluyendo el FRVS, Humanista, Comunista, etcétera, están disponibles a estudiar, porque es lo que motiva la aplicación de la lista única".

