Presidente del PC descartó diferencias con el Gobierno tras allanamiento en Villa Francia

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aclaró las dudas que había planteado sobre el operativo que se llevó a cabo este fin de semana en Villa Francia.

El dirigente del PC había pedido "absoluta transparencia" respecto a este. Declaraciones que fueron consideradas preocupante por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Yo lo que pedí y creo que es una formulación que mucha gente comparte es que tengamos siempre la consideración cuando se va a hacer cualquier cosa que está dentro de los códigos del trabajo político, de Gobierno, que no se afecten lo que yo llamaría incluso patrimonios inmateriales como es un comedor solidario”, indicó.

En esta línea, sostuvo que “cuando se asocia a eso hay una señal que eso podría interpretarse de otra manera, yo tomaría una prevención, ese fue el punto expresado por mí”.

Al ser consultado sobre si las dudas quedaron subsanadas, el timonel del PC sostuvo que fueron interrogantes “legítimas, además de mi propio gobierno, por qué no podría tenerlas”.

Además, Carmona descartó tener desconfianza en la labor del Gobierno en materia de seguridad indicando que “de hecho, nosotros hemos valorado más de una vez en documentos públicos el avance en lo que es construir una política pública de seguridad como Estado”.

“Nosotros nos hemos planteado más de una vez disponibles, a que esto sea un esfuerzo transversal e integral, que incluya incorporar a la comunidad organizada, porque no es cualquier cosa combatir un flagelo que de no atajarlo a tiempo afecta el sistema democrático, afecta la tranquilidad legítima de convivencia en todas las comunidades y nosotros no estamos tan lejos si es que no paramos esto a tiempo, así que en lo que se refiere al tema de la política de seguridad pública no está puesto nuestro tema y nuestra desvaloración”, complementó.

