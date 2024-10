Presidente del PC acusa a la derecha de usar el «Caso Monsalve» para "tomar una ofensiva política"

Antes de participar en el comité político ampliado este lunes, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la situación derivada de la denuncia por violación contra el exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve, calificándola como una “crisis de un hecho gravísimo”.

Al mismo tiempo acusó a la derecha de intentar sacar ventaja política de esta fractura al interior del Gobierno.

“Lo que es evidente es que la derecha ha usado esto para tomar una ofensiva política, poniendo en el centro al Presidente de la República, cuestión que me parece muy difícil, no correcta, bastante irresponsable, porque saben perfectamente que el tema no está puesto allí”, aseguró.

Asimismo, reiteró que no le parece “correcto, justo, que esta situación gravísima, por el contenido de la denuncia, cambie el foco de quien es responsable”, refiriéndose el énfasis que desde la oposición están poniendo en la conferencia de prensa del Presidente Boric el viernes, en desmedro de las acusaciones contra Monsalve y por sobre otros temas de interés público, como la red de corrupción entorno al abogado Luis Hermosilla, el exfiscal Manuel Guerra y el exministro Andrés Chadwick.

“Este es un hecho que no se da a cada rato en la actividad política. Todas las personas son seres humanos, todas las filosofías valen, pero cuando se porta una tarea que tiene que ver con representación de otras y otros, uno se hace cargo no sólo de uno mismo, sino de un mundo de cosas distintas”, agrego el presidente del PC.

Y sin ninguna duda, insistió Carmona, “lo que ocurrió dista mucho de un sentido del rigor en el cumplimiento de tareas de poder de primer nivel”, refiriéndose a los actos del exsubsecretario del interior que fueron denunciados por la víctima, una colaboradora directa de esa repartición.

“Y obviamente desapareció Hermosilla, no existe, Guerra no existe, la acusación contra el juez Muñoz no existe, etcétera. Hay que tratar de poner el centro en un hecho no menor, gravísimo, y ahí parte de las repercusiones de la irresponsabilidad política de quien era subsecretario, porque sus actuaciones permitieron esto, pero no porque habían permitido los otros temas desaparecidos”, agregó.

“Estamos frente, a mi juicio, a una crisis en instituciones del Estado que tienen que ver con el tema clave en el servicio público, que es la probidad”, subrayó Carmona.

