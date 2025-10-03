Presidente del Partido Republicano aseguró que a Boric "le da terror que lleguemos a gobernar nosotros"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que a Gabriel Boric “le da terror” que José Antonio Kast llegue a La Moneda.

“Al Presidente Boric le da terror que lleguemos a gobernar nosotros. Y le da terror no solo porque nos vamos a hacer cargo de las cosas que él lamentablemente ha dejado en el suelo, de hecho, por eso debiera estar contento, sino que, porque no nos va a temblar la mano tampoco para perseguir las responsabilidades que tienen los funcionarios de su Gobierno, incluido él mismo, en todos los casos de corrupción que han existido”, sostuvo en entrevista con radio Agricultura.

Agregó que “el terror que tiene Boric, porque José Antonio Kast llegue a ser Presidente de Chile, hace que se salte toda compostura y termine utilizando una cadena nacional para criticarlo, para mentir”.

Bajo ese contexto, expresó que “cualquier persona que está en política sabe que nosotros no vamos a tocar los beneficios sociales, los programas sociales. Es 100% seguro”.

Squella también se refirió al apoyo del gobernador de Arica, Diego Paco (RN) a la campaña de Kast, luego de descolgarse de la de Evelyn Matthei: “Más allá de las cercanías políticas que evidentemente tiene con su partido de origen, hay también algún grado de sensatez en el sentido de reconocer que nos jugamos el pellejo como país durante los próximos cuatro años para poder enfrentar los problemas".

Complementó que “yo creo que es importante que los actores políticos en general se vayan dando cuenta que al final, más allá de lealtades o deslealtades que se puedan tener con sus cercanos políticos, lo que está haciendo él es pensar en sus vecinos, en las personas que juró defender con todo lo que esté a su alcance”.

Squella también indicó que entre los candidatos de Chile Vamos al Congreso también hay “guiños” en favor a Kast.

“A mí me toca verlo en la práctica, porque estoy de candidato recorriendo las calles de Valparaíso, pero tú mismo ahí en la oficina puedes ver después en las redes sociales cómo se ha inclinado la balanza o simplemente, por parte de ellos, hacer propaganda de sus propias candidaturas parlamentarias, no haciendo alusión al candidato presidencial que está bajo el alero de ellos”, precisó.

