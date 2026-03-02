Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, defiende gestión del Gobierno y llama a una oposición “basada en la verdad”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, realizó un balance del Gobierno ad portas del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

En conversación con Radio Pauta, Ramos indicó que el cambio de administración se ha desarrollado de manera institucional. Sin embargo, señaló que "todos los cambios de mando tienen sus propias características (…) siempre hay fricciones".

En cuanto al balance de gestión, el subsecretario defendió avances económicos y sociales, destacando el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la inflación y los acuerdos en materia de pensiones.

Respecto a seguridad, el subsecretario reconoció que al inicio del Gobierno faltó mayor celeridad para enfrentar la crisis, pero recalcó que posteriormente se fortalecieron las capacidades policiales y el presupuesto del sector.

Al ser consultado por el papel que debería desempeñar su sector en la oposición, Ramos apuntó a “no ser una oposición como la que vimos nosotros”.

“Una oposición debe basarse en evidencia (…) siempre basado en la verdad”, manifestó, y advirtió que "no porque te hayan tratado como te han tratado (…) vamos a tener que tomar el mismo camino”.

PURANOTICIA