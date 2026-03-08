Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advierte a Boric: “Tiene hasta el miércoles para transparentar otros errores”

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó las decisiones del Gobierno en la polémica por el cable chino y advirtió al presidente Boric que tiene hasta el miércoles si es que hay otros errores de tipeo en este tema.

“Esperamos que las autoridades que tomaron exprofeso la decisión de esconder un hecho tan relevante para la relación con un país importantísimo para Chile, como es Estados Unidos, se den cuenta que estaban exponiendo a nuestro país a una situación compleja”, advirtió Squella en entrevista con El Mercurio.

Y agregó que “eso, evidentemente, es un error. No le exijo el mea culpa a nadie, pero sí si es que hay algo en otro ámbito que tiene coincidencias con este patrón, quizás es momento ahora, antes del miércoles, de que lo den a conocer. Tenemos toda la sospecha de que hay más cosas”.

“El Presidente Boric tiene hasta el miércoles para avisarnos si es que hay otros errores de tipo que tengamos que saber, que pueden comprometer nuestras relaciones internacionales como país", advirtió.

El senador electo advirtió que “el Gobierno de Chile, y en particular el futuro presidente y el canciller, se deben jugar por hacer todo lo que esté a su alcance para reconstruir y fortalecer al máximo las relaciones con Estados Unidos, porque no tengo ninguna duda que de ello solo vienen consecuencias positivas para nuestro país”.

