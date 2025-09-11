Presidente del Partido Republicano afirma que José Antonio Kast "estuvo sólido" en el debate

El equipo del comando de José Antonio Kast quedó conforme con el desempeño del candidato del Partido Republicano en el debate presidencial.

El presidente del conglomerado, Arturo Squella, consideró que el abanderado "estuvo sólido en el debate, concentrándose en las prioridades que tienen los chilenos. Demostró carácter y dio certezas para combatir la delincuencia, el crimen organizado y terrorismo en el sur del país".

A su juicio, ésta "fue una buena oportunidad también para contrastar con otros candidatos sobre la manera en que se enfrentará la migración ilegal, transformando dicha acción en un delito severamente sancionado y cómo se perseguirá a todos los que prestan servicios a los ilegales".

Más crítico en su análisis fue el exalcalde y coordinador de su campaña en seguridad, Rodolfo Carter, quien dijo que "la primera preocupación de un candidato que va adelante es no cometer errores, a riesgo incluso de, de repente, parecer fome. En ese sentido, creo que José Antonio Kast estuvo correcto, ha tenido debates en que ha sido mucho más brillante, pero correcto".

Asimismo, recordó que "partió muy agresiva la conversación, porque además el tono que tenía la candidata del Partido Comunista fue muy duro, muy duro: 'Ponte los pantalones, poco hombre', creo que le faltó un par de garabatos, estuvo tentada, yo creo, la Michelle Bachelet en versión Aliexpress, porque la verdad que esa es otra novedad".

Ante ello, el exalcalde de La Florida acordó que "como todo candidato que va adelante, está muy atento al principio de no incurrir en errores", añadiendo que "José Antonio tiene que ser prudente, muy prudente, y no arriesgar tanto".

