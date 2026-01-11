Presidente del Partido Comunista rechaza intervención de EE.UU. y ratifica postura sobre Venezuela

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las declaraciones de la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien planteó que su sector mantiene una “tarea pendiente” en la promoción de los derechos humanos en todos los países, independientemente de su orientación política.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Carmona señaló que escucha con respeto las opiniones de Jara, destacando su rol como dirigente del partido. Sin embargo, marcó una diferencia clara entre su figura como exabanderada presidencial y la postura institucional: “Una cosa es la formulación que ella hace como lideresa de una coalición amplia, y otra es el Partido Comunista, que tiene su propia mirada y posición”, enfatizó.

Respecto a la línea ideológica del PC, Carmona recordó que el partido se define desde una perspectiva socialista y de autodeterminación de los pueblos. “Nosotros tenemos una propuesta para Chile, no para Cuba ni Venezuela”, sostuvo, recalcando que las transformaciones deben responder a la realidad específica de cada país y no a modelos impuestos desde el exterior.

En materia de derechos humanos, el timonel comunista apeló a la memoria histórica del partido, recordando las violaciones sufridas durante la dictadura militar. “Fuimos testigos directos de cómo no se respetan los derechos humanos cuando el capital opera sin límites”, dijo, aludiendo a la desaparición de dos direcciones completas del PC en 1976.

Finalmente, Carmona fue categórico al abordar la situación en Venezuela y la intervención de Estados Unidos: “No hay nada que justifique la intervención de EE.UU.”, afirmó, recordando episodios similares en América Latina. “No somos patio trasero. No somos parte del territorio norteamericano. Somos América completa”, concluyó.

PURANOTICIA