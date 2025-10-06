Presidente del Partido Comunista por programa de Jeannette Jara: "Quedo conforme, sin ninguna duda"

Lautaro Carmona, enfatizó que "son nueve partidos que convenimos en esa formulación que se resume en esta propuesta programática. Y eso le da una tremenda solidez".
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se manifestó "conforme" con el programa presidencial de la candidata oficialista Jeannette Jara.
En entrevista con Radio Duna, Carmona expresó que "quedo conforme sin ninguna duda, es el resumen de un proceso de intercambio donde recogió distintas opiniones de distintos sectores".
Enfatizó que "son nueve partidos que convenimos en esa formulación que se resume en esta propuesta programática. Y eso le da una tremenda solidez".
Añadió que "sería egoísta de mi parte si yo me remitiera a que son las propuestas de solo un partido, porque no ha sido así. Son coincidencias entre varios partidos y temas transversales de todos los sectores".
"Esa es la manifestación de madurez de cada partido, y yo creo que así lo ha manifestado el Partido Demócrata Cristiano a través de Francisco Huenchumilla. Hay cosas que cada partido, por legítimo derecho, por su propia identidad, tiene por política", indicó Carmona en referencia a tema del aborto.
"Evidentemente, hay cosas que cada partido tiene por política, sin embargo, eso no afecta el que se asuma que estas serán políticas de Estado que superan las de un solo partido", enfatizó.
"Ponemos al centro lo que es la convergencia unitaria y lo que es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político", recalcó Carmona.
