Presidente del Partido Comunista exige cumplimiento de compromisos del próximo Gobierno de Kast

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, proyectó la postura de la tienda frente a la nueva administración, encabezada por José Antonio Kast, y qué espera de esta. También se refirió a la ausencia de la excandidata presidencial Jeannette Jara en el tradicional Caldillo de Congrio, celebrado en la jornada de ayer.

En diálogo con T13 Radio, Carmona anticipó la estrategia del partido frente a la instalación de la nueva administración, encabezada por José Antonio Kast: "Tenemos la sana expectativa que el futuro gobierno, encabezado por José Antonio Kast, cumpla con los compromisos que contrajo y que le permitieron recibir una adhesión electoral tan abrumadora".

Frente a las críticas y el anuncio de envíos de misivas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de parlamentarios opositores debido a supuestos llamados a la movilización, Carmona fue tajante en descartar intenciones desestabilizadoras.

El dirigente aclaró que sus referencias a hitos de movilización se limitan a fechas históricas como el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- y el 1 de mayo -Día Internacional de los Trabajadores-. "¿Alguien va a pensar que eso constituye algún fenómeno que sea desestabilizador? Se trata de una interpretación un poquito intencionada para tratar de descalificar lo que es una posición muy normal, natural y propia de la vida real", declaró.

Sobre la ausencia de la exabanderada presidencial oficialista, Jeannette Jara, en el Caldillo de Congrio que dio la bienvenida al 2026, Carmona desestimó cualquier lectura política de quiebre, atribuyéndolo estrictamente a una necesidad de descanso tras la campaña.

Sobre el liderazgo de Jara, afirmó que "cualquier misión de primer nivel que asuma será conversada personal y primeramente con ella" y que aquello "se conviene con la valoración y el reconocimiento del conjunto de las fuerzas políticas", que ahora pasarán a ser oposición.

Finalmente, el timonel PC defendió la trayectoria democrática de su colectividad, rechazando cuestionamientos sobre su rol y el momento de crisis institucional. "El PC jamás en 114 años, pero en sobre 200 años de historia de la República, ha alterado, ha intentado desestabilizar, menos participar de conspiraciones, golpes de Estado, como otros sí tienen que referirse a eso".

"Siempre hemos ensanchado la soberanía democrática y en una situación como la que estamos viviendo, el partido no tiene ni una duda en respetar lo que fue la voluntad de la soberanía ciudadana del país", cerró.

PURANOTICIA