Presidente del directorio de TVN alerta crisis y urge nueva ley para el canal estatal

El presidente del directorio de TVN, Jaime Gazmuri, nombrado en septiembre pasado por Gabriel Boric en reemplazo de Francisco Vidal, espera que el mandatario José Antonio Kast "envíe al Congreso a la brevedad una nueva ley" sobre el canal estatal.

En entrevista con La Tercera, Gazmuri señaló que "TVN pasa por un momento muy difícil, quedan muchas tareas pendientes, pero me voy satisfecho, porque durante mi breve gestión (seis meses) hemos logrado -junto al directorio y la administración- asegurar el financiamiento para este año y la continuidad de una programación competitiva en términos de audiencia".

"Espero que el Presidente Kast envíe al Congreso a la brevedad una nueva ley de TVN y reabra el debate sobre el modelo de televisión pública que el país necesita. ¿Por qué la urgencia? En 2027 no está asegurado el financiamiento del canal y habría que recurrir, por tercera vez, al mecanismo del crédito con aval del Estado, que no resuelve la crisis financiera sino que la agrava", indicó.

Gazmuri además espera que "el nuevo gobierno tenga en consideración es que la deuda contraída durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2020, vence en abril del próximo año. Es decir, hay que pagarla o renegociarla. El préstamo inicial fue de 45 mil millones y hoy con los intereses va en 56 mil millones, monto que TVN no puede pagar y que el Estado deberá enfrentar".

Al ser consultado sobre si está en riesgo el cierro del canal, manifestó que "no, porque su cierre es una decisión política que ya dos gobiernos -Piñera 2 y Boric- han resuelto no hacer. El Presidente Kast, cuando era candidato, en una entrevista aquí en el canal dijo que él creía que era necesaria una televisión pública".

"Lo que hay que discutir es qué televisión pública. Por de pronto, lo que estamos haciendo como administración es vender algunos activos prescindibles que puedan crear una cifra que ayude a aminorar la deuda", complementó.

Asimismo, apuntó a que "existe en sectores del actual oficialismo y en sectores de derecha una cierta corriente de opinión que no considera necesario que haya una televisión pública. Eso existe y es legítimo. Pero, como le dije, mi impresión es que una gran mayoría política va a apoyar la existencia de un canal público".

"Creo que no hay condiciones políticas para cerrar este canal, que es un canal que tiene prestigio, tiene una audiencia fiel y que llega a sectores que otros no llegan y que es fundamental para mantener un equilibrio informativo. Hoy estamos cuartos -en raiting-, pero compitiendo muy fuerte en algunas áreas, como en los informativos nocturnos", agregó.

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