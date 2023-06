Presidente del Colmed por no llamada a Clínica Las Condes en caso de bebé en San Antonio: "Es gravísimo"

El presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, tildó de "gravísimo" que no se haya contactado a la Clínica Las Condes (CLC) en el caso de la bebé de dos meses que falleció por virus sincicial en el Hospital de San Antonio, recinto que no contaba con camas UCI pediátricas y que denunció que la única disponible estaba en Arica.

En declaraciones a Tele13 Radio, Meza acusó que "es un hecho gravísimo. Nosotros exigimos que se haga la investigación y que se tomen las medidas administrativas y políticas en contra de las personas que son responsables de esto. Eso lo tienen que investigar; no puede pasar inadvertido y tiene que ser investigado y sancionado".

El dirigente gremial afirmó que están dialogando con el Minsal para que no se repita una situación de este tipo, "haciéndoles llegar estas sugerencias, compartiendo la realidad que viven nuestros equipos clínicos a lo largo del país y entregándolo a la ministra".

La situación ha derivado en que la oposición pida la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, quien anunció un sumario administrativo para determinar responsabilidades. En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, nombró a la médica intensivista pediátrica Carolina Méndez como encargada coordinación de camas críticas públicas y privadas.

El timonel del Colmed descartó tener problemas para unirse a los cuestionamientos a Araos, afirmando que "estamos haciendo críticas muy certeras, pero eso lo estamos canalizado a través de los canales que corresponden".

"El Colmed no va a cesar ninguna instancia, ninguna conducta o herramienta, para que nuestro país pueda enfrentar de mejor forma la crisis sanitaria, independiente del Gobierno de turno", afirmó.

Finalmente, el oftalmólogo de la Universidad de Chile evitó abordar la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano en contra de la ministra Aguilera.

"Como Colegio Médico no me han dado la indicación de hacer comentarios políticos con respecto a esa resolución. Si ellos consideran que eso es una herramienta adecuada, tienen toda la libertad para poder hacerlo y las facultades para concretarlo, por lo tanto, no tenemos nada que opinar en ese sentido", consignó.

