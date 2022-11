Presidente del Colegio de Profesores por violencia en liceos: "Hay temor entre los colegas"

El regreso de las clases presenciales tras la virtualidad de la pandemia del Covid-19 ha estado acompañado de incidentes y disturbios en las afueras los liceos emblemáticos de Santiago.

Barricadas, quema de buses y lanzamiento de molotov se han registrado en las inmediaciones de recintos como el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Instituto Nacional o el Liceo de Aplicación.

Dichos hechos de violencia fueron abordados este lunes por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien acusó que entre los docentes "hay temor" y acusó "una tremenda impunidad”.

En declaraciones a Emol, el timonel del Magisterio criticó que “no hay claridad respecto a protocolos concretos y particularmente políticas que uno esperaría se generaran desde las autoridades“, así como tampoco "medidas concretas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas" por parte del Ministerio de Educación.

"No hay protocolos de qué hacer y no hay apoyo. Acá lo fundamental es cómo se apoya a estas comunidades que sufren estas situaciones”, subrayó.

Díaz criticó que los profesores "hemos estudiado durante años para ejercer nuestra labor, que es educar, formar, no repeler atentados ni apagar bombas molotov (…) Evidentemente los profesores no estamos preparados y no nos corresponde asumir ese rol“.

“Hay temor entre los colegas (…) además esto está en función de una tremenda impunidad. Muy poco o nada le ocurre a quienes hacen esto. Incluso a veces muy valientemente los profesores denuncian las situaciones, se llega a tribunales, y no se obtiene nada”, añadió.

Respecto al uso de Aula Segura, el líder del gremio docente aseveró que "se necesita diálogo en donde las comunidades educativas tenemos mucho que decir. Aquí el tema no es solo sancionar, porque si uno ve a través del tiempo, Aula Segura tampoco resolvió el problema. Algunos creen que con aplicar Aula Segura el tema se resuelve, sin embargo las cifras dan cuenta que a todos los estudiantes a los que se les aplicó en un momento, desertaron del sistema".

PURANOTICIA