PDI aclara que hinchas heridos en Argentina están en calidad de detenidos: cifra de chilenos aprehendidos aumentó a 105

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) aclaró que los siete hinchas que se encuentran internados también están en calidad de detenidos, es decir, la cifra de chilenos aprehendidos aumenta a 105 por los graves incidentes ocurridos anoche en el partido entre Independiente y la “U”.

El agregado de la PDI en Argentina, Ariel Alarcón, explicó que son 98 connacionales que se encuentran en la Cuarta Comisaría de Sarandi; 92 hombres y 6 mujeres. A esta cifra se suman siete chilenos hospitalizados.

Respecto a la liberación de los hinchas, el detective explicó que están a la espera de las diligencias de la fiscalía argentina, mientras tanto se mantendrán recluidos en la comisaría.

“Hasta el minuto lo que se tiene como información de parte del Ministerio Público es que van a permanecer acá durante el día a propósito de que ese Ministerio Público, junto con la policía de la Provincia de Buenos Aires con la cual estamos cooperando, pueda reunir las pruebas necesarias para imputarle o no los eventuales delitos", precisó Alarcón.

