Cambio de gabinete en La Moneda: Boric ajusta equipo tras renuncia en Hacienda

El Presidente Gabriel Boric prepara un nuevo cambio de gabinete, el cual se concretaría este jueves en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. La sorpresiva ceremonia se produce luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le presentara su renuncia al Mandatario, una decisión que ha impactado al equipo económico del Gobierno.

La dimisión del jefe de la billetera fiscal ha generado una serie de trascendidos en el mundo político. Mientras algunas versiones apuntan a que el ex titular del Banco Central deja el cargo debido a la enfermedad de un familiar, otras fuentes sugieren que apostaría por un puesto internacional, en lo que sería un importante salto en su carrera.

La salida de Marcel se suma a la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ocurrida este miércoles. La decisión del Mandatario se dio a conocer después de que el partido de Valenzuela, la Federación Regionalista Verde Social, optara por quebrar la lista parlamentaria oficialista e incorporar a personeros de oposición, como el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, en su lista alternativa.

La renuncia de Marcel y la remoción de Valenzuela representan dos importantes bajas para el Ejecutivo en menos de 24 horas. Los rumores sobre un eventual ajuste ministerial han crecido, y no se descarta que el Presidente Boric pueda anunciar la salida de otros ministros en el mismo acto protocolar.

PURANOTICIA