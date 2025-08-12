Presidente del Colegio de Profesores por caso de docente del INBA rociado con bencina: "Es gravísimo y repudiable"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó como “gravísimo, terrible y absolutamente repudiable” el caso del docente del INBA rociado con bencina por los "overoles blancos" en medio de violentas manifestaciones.

En entrevista con radio Agricultura, aseveró que “no puede ser que un docente, un colega nuestro, tenga que pasar una situación de ese tipo, y ninguna persona, en realidad, miembro de una comunidad, tendría por qué verse expuesto a una situación tan extrema”.

Según detalló el líder gremial, el gremio "está haciendo un trabajo que ha ido mejorando en términos de contener situaciones bien extremas, de tener formas de reaccionar que no les correspondería, porque uno como profesor no estaba preparado ni se ha formado para enfrentar situaciones tan extremas”.

En cuanto al accionar de las autoridades, expresó que "claramente, ha habido un fracaso en enfrentar debidamente estas situaciones extremas, con grupos muy pequeños que no necesariamente son siempre alumnos del colegio, o todos son alumnos del colegio".

“Yo creo que hay, evidentemente, una situación que no ha mejorado, sino, por el contrario, siguen ocurriendo estos hechos graves”, cerró.

