Presidente del Colegio de Profesores califica de "destempladas y agresivas" las críticas de diputado Schalper al paro docente

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió duramente al diputado Diego Schalper (RN), quien publicó un video en sus redes sociales, en el que calificó el paro de docentes “como un descaro”.

“Las declaraciones son muy destempladas y agresivas contra el Colegio de Profesores y contra el profesorado en general. El diputado Schalper, el mismo que dijo que una mujer podía estar embarazada 14 meses, el mismo que dijo que el país estaba en un “candado chino” en vez de zapato chino. El mismo que no destaca precisamente por su alto vuelo intelectual, sino que más bien destaca por farandulero y superficial y ahora denosta el Paro”, señaló.

El líder gremial advirtió que el parlamentario “no se refiere a los problemas que estamos levantando en las demandas, no habla de los graves problemas de la educación pública, de las agresiones y violencia contra docentes, de la grave violencia escolar que hemos vistos en los últimos días, no, a eso no se refiere”.

El presidente de los docentes agregó que “yo le pregunto al diputado, ¿cuáles son sus gestiones? ¿cuáles son los proyectos de ley que ha presentado? Si está tan preocupado por los niños, ¿qué dice de los colegios que tienen baños insalubres, con techumbres que se caen a pedazos, de colegios con plagas de ratones, de colegios sin calefacción y con temperaturas cercanas a cero grados en la sala de clase? ¿Dónde está su preocupación por esos niños y niñas que tienen que estudiar en esas condiciones?”.

Aguilar le recordó a Schalper: “Yo sólo lo he visto en el Parlamento, en la Comisión de Educación, más bien defendiendo el lucro, los intereses económicos y a la industria educativa, más que una genuina preocupación por los niños y niñas”.

“Cuando el diputado habla del comunismo refleja su ignorancia y su falta de cultura política. Usted es dirigente político, es diputado, debería tener un poquitito, un poquito de cultura política. Dice comunistas, dirigente comunista. Yo no soy comunista, ni lo he sido nunca, nunca he militado en el Partido Comunista ni he profesado esas ideas”, complementó.

Y agregó que “no me parece que sea un pecado ser comunista. A lo mejor usted añora los tiempos en que se perseguía a la gente, se le exiliaba, se le torturaba, se le asesinaba, se les desaparecía por sus ideas. Felizmente, hoy en Chile la gente puede expresar sus ideas y quien sea comunista tiene todo el derecho expresarlo”.

Por último, el presidente de los profesores le dijo “diputado, yo lo invito cuando quiera conversemos y le explico los problemas que tiene la educación chilena y los motivos por los cuales los profesores y profesoras se están movilizando, que es por nuestros derechos, pero fundamentalmente por mejorar las condiciones de la educación chilena”.

