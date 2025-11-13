Presidente del Colegio de Abogados llama a Suprema a abrir cuaderno de remoción contra ministro Diego Simpertigue

El presidente del Colegio de Abogados y ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro Diego Simpertigue, tras aparecer involucrado en la trama bielorrusa.

Según el sitio Reportea, Simpertigue habría viajado a Europa en un crucero de lujo junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa, y las esposas de ambos. El viaje se habría concretado dos días después del último pago a la exministra Ángela Vivanco.

Tras esta nueva nueva revelación, Mendoza declaró a CNN que “tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.

Además, Mendoza se refirió a la aprobación de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien fue destituido a pesar de que el propio Poder Judicial lo salvó en sus instancias internas.

“Me parece bien inexplicable. Dentro del código de ética nuestro dice que nosotros tenemos el deber de respeto por la institucionalidad, pero también tenemos que tener el valor y desafío de criticar a la institucionalidad cuando no funciona. Yo creo que ahí no estuvo bien lo que pasó”, expresó Mendoza.

