Presidente del BID comprometió cooperación para promover el desarrollo y la inversión en Chile

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en el marco del trabajo conjunto entre el organismo internacional y el Gobierno de Chile para fortalecer la cooperación en distintas áreas estratégicas para el país.

Durante el encuentro, se abordó el avance de la Estrategia de País 2027–2030, instrumento que definirá las principales áreas de colaboración entre Chile y el Grupo BID durante los próximos años.

Entre los ámbitos prioritarios se encuentra el apoyo a la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y a la agenda de minerales críticos, además del trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda en el diseño del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y sus mecanismos de financiamiento.

La reunión también permitió revisar iniciativas destinadas a impulsar los servicios basados en conocimiento, así como la cooperación en materia de gestión de riesgos de desastres. En este último ámbito, el BID contempla dos cooperaciones técnicas de emergencia por US$500 mil cada una, junto con la evaluación de daños en Atacama y Coquimbo y apoyo a los procesos de reconstrucción y al Presupuesto 2027.

Asimismo, se abordó la cooperación en seguridad, orientada al fortalecimiento de las capacidades de las policías, el Ministerio Público, Justicia y Gendarmería, además del apoyo al financiamiento de infraestructura carcelaria. También se analizaron iniciativas de integración regional y conectividad, entre ellas Conexión Sur.

En la instancia se destacó, además, la decisión del Grupo BID de ampliar su presencia en Chile mediante una nueva Oficina País en Santiago, que reforzará la coordinación entre BID, BID Invest y BID Lab y buscará facilitar un diálogo permanente con el Gobierno y el sector privado, además de acelerar nuevas oportunidades de colaboración.

Cabe señalar que Goldfajn preside el BID desde 2022 y anteriormente se desempeñó como director del Departamento del Hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y gobernador del Banco Central de Brasil.

PURANOTICIA