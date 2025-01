Presidente de Sonapesca por nueva Ley de Pesca: "No ha habido posibilidad de resolver el problema de fondo"

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, abordó la tramitación de la Ley corta de fraccionamiento enmarcada en la nueva Ley de Pesca.

En conversación con Tele13 Radio, explicó que el fraccionamiento implica que se defina “una cuota máxima de pescar cada año por cada especie pesquera para que la especie se mantenga (…) y esa cuota se divide en una parte para el sector artesanal y otra para el sector industrial”.

Respecto al estado de la tramitación, indicó que “ahora está con discusión inmediata en el Senado (...) el tema principal, es que se está haciendo un cambio antes de lo previsto y lo comprometido por el Estado con las empresas”.

“Del año 2012 las empresas optaron por un sistema en el cual, se comprometió un fraccionamiento por 20 años, hasta 2032, y ese fraccionamiento se está cambiando hoy día antes del 2032”, añadió.

El líder del gremio pesquero mencionó los argumentos que plantea la defensa al respecto, el abogado Francisco Zúñiga, y señaló que “esto es una regulación expropiatoria, que el Estado quizás podría haberlo implementado, pero tenía que haber indemnizado a las empresas, tendría que haber un monto de indemnización por lo que se le estaba quitando de aquí al 2032”.

“Por lo tanto, las empresas, de aprobarse la ley fuera del tema constitucional pueden hacer demandas en administradoras contra el Estado (...) vamos a hacer un esfuerzo hasta el final por buscar una solución a este tema que se ha planteado”, acotó.

En cuanto al origen de la ley de pesca, Sandoval dijo que “esta en general es una buena ley, entonces si hay problemas, enfrentemos los problemas, pero uno no puede cambiar cosas que son positivas porque hubo un problema en el pasado”.

Además, indicó que han hablado con el Gobierno, “pero no ha habido posibilidad de resolver el problema de fondo, que se defina un marco que dé seguridades, de lo que se defina ahora, no se cambien los plazos determinados (...) las fórmulas que se están pensando no dan la seguridad jurídica suficiente”.

