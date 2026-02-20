Presidente de sindicato acusa que la DT montó “un show comunicacional” tras fiscalización a faenas de SQM Salar

Tras la visita realizada por el Director Nacional (s) del Trabajo a las faenas de SQM Salar, donde la autoridad detectó falencias y decretó la clausura parcial de algunas zonas donde cumple funciones la empresa, el presidente del Sindicato Andino Rol Supervisor y Rol General de SQM, Claudio Castillo, hizo una dura crítica a la labor llevada a cabo por la autoridad.

En una carta dirigida a sus asociadas y asociados, señaló que “lo primero es lamentar que este tipo de gente se venga a gastar la plata desde Santiago a regiones sin conocer nada de la realidad de la minería que es un gran aporte a la economía nacional montando un verdadero show comunicacional”.

“SQM es la empresa minera con mayor cantidad de extensión territorial en Chile por lo que es poco probable tener baños a 75 metros de los puntos de trabajo. Estos puntos de trabajo son eventuales en el día, y todos quienes desarrollamos actividades, nos movemos en camioneta por lo que aplicando esta restricción significaría tener casi 11.000 baños químicos en la faena, que aparte este gobierno medioambientalista se dispara a los pies, y aplica una situación general y no especifica”, precisó.

El dirigente sindical fue crítico de que autoridades de Santiago llegaran hasta la región de Antofagasta, pasando por encima de los fiscalizadores locales.

“Nosotros somos respetuosos de las autoridades, y en el caso de la faena en la cual trabajamos desde 1996 en adelante, donde siempre somos fiscalizados, pero curiosamente esta vez que vino la comitiva mayor y somos sancionados. Pero la pregunta que se nos viene es que ¿ellos saben la norma, cuentan con exámenes de altura porque no contaban con sus EPP? Mostrando una actitud de estar en la playa, según las fotos que ellos mismos subieron en su página”, señaló.

Sobre lo anterior, Claudio Castillo agregó que “lo que complica con este tipo de autoridades que no dimensionan y no saben lo que realmente hacen, aparte de publicar la noticia, crean la incertidumbre en una faena minera que a diario genera trabajo a más de 2.500 trabajadores, quienes vivimos de nuestro esfuerzo y la seguridad que SQM nos brinda, donde los números son los mejores del sector teniendo el sistema de retorno a casa más seguro y rápido, donde nuestros asociados desde la Quinta Región al sur viajan en avión y los del norte por tierra”.

“Dicen estar del lado de los trabajadores y lo que molesta es como utilizan sus redes de apoyo en la prensa no en pos de que los trabajadores desarrollemos nuestros trabajo y aportemos al crecimiento regional y nacional”, sentenció.

PURANOTICIA