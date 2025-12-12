Presidente de RN toma distancia de propuesta “Chao Préstamo” de Kast: "No lo encuentro una buena idea"

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a la posibilidad de que en un eventual gobierno del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, busque implementar el mecanismo "Chao Préstamo".

La idea de abanderado de derecha apunta a terminar con el préstamo de las personas al Estado, contenido en la reforma previsional, y sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

En conversación con "Tolerancia Cero", Galilea advirtió que la idea genera amplio rechazo en Chile Vamos y que, de llegar Kast a La Moneda, el tema deberá discutirse con realismo dentro de una eventual coalición de gobierno.

“Ese es un eslogan del Partido Republicano. Yo personalmente no lo encuentro una buena idea, por razones políticas y económicas, prácticas”, indicó.

El timonel de RN sostuvo que insistir en esa medida podría complicar más que beneficiar a un gobierno de Kast. “Meterse en eso le causa más problemas que oportunidades”, añadió.

Asimismo, afirmó que “cuando uno hace un gobierno de unidad, naturalmente tendrá que sentarse, fijar objetivos y fijar objetivos comunes. Son cosas que tendremos que conversar lealmente en una mesa”.

Y recalcó que las críticas al mecanismo no son exclusivas de RN. “Me parece una mala idea desde el punto de vista político y desde la técnica económica para las pensiones. Y creo que no solamente en Renovación Nacional, también en la UDI, Evópoli y muchos partidos más, esa idea es vista con recelo”, mencionó.

PURANOTICIA