Más de 800 mil personas participan en regreso de las celebraciones en Torre Entel

Tras siete años sin celebraciones masivas, la Torre Entel volvió a ser el epicentro de la llegada del Año Nuevo en Santiago, congregando a miles de asistentes. El alcalde de la capital, Mario Desbordes, calificó el evento como “bastante positivo”, resaltando que no se registraron incidentes graves durante la jornada. Según estimaciones, aproximadamente 300 mil personas estuvieron en el entorno inmediato de la torre y 500 mil en áreas exteriores.

El espectáculo incluyó pirotecnia y presentaciones musicales en vivo, con artistas como La Noche, Américo y Princesa Alba, quienes animaron a los asistentes hasta la madrugada del 1 de enero. El evento, además de su carácter festivo, fue valorado por la masiva participación y la coordinación de las autoridades para garantizar seguridad y orden.

Otro aspecto destacado por Desbordes fue la rápida ejecución de las labores de limpieza, que permitieron normalizar el tránsito durante la mañana del jueves. Hasta la 1 de la tarde, se retiraron 120 toneladas de basura y todos los cruces quedaron habilitados a primera hora, evitando complicaciones en la circulación vehicular.

El alcalde reconoció que uno de los principales desafíos fue la limpieza de áreas verdes, especialmente por la acumulación de confeti, aunque subrayó que la ciudad pudo recuperarse en menos de 24 horas. “Un balance positivo, miles de personas y ningún incidente grave que lamentar”, agregó, destacando que la experiencia servirá como aprendizaje para futuras celebraciones.

El director de Operaciones de la Municipalidad, Miguel Olivares, detalló el despliegue municipal, indicando que cerca de 200 personas trabajaron en el barrido y la maquinaria de hidrolavado, asegurando que la zona quedara limpia y segura para vecinos y visitantes.

PURANOTICIA