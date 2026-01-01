Incendio forestal en Paine moviliza helicópteros y brigadas especializadas

Un incendio forestal que se genero la tarde de este Jueves avanza por la ladera de un cerro en Paine motivó que Senapred decretara alerta roja en la comuna, ante el riesgo que representa para sectores habitados. El siniestro se localiza en el sector Lomas del Águila, en la localidad de Champa, y afecta aproximadamente 1,5 hectáreas de vegetación.

El operativo en el lugar concentra un despliegue de recursos humanos y técnicos, con voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Paine, un técnico y cuatro brigadas especializadas de Conaf, además de dos helicópteros, un avión y un camión cisterna destinados a controlar el fuego y proteger las viviendas cercanas.

Senapred explicó que la activación de la alerta roja permite movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, en coordinación con Bomberos, Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), buscando mitigar la propagación del incendio y resguardar la seguridad de la población.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación, evaluando la evolución del incendio y coordinando las labores de control en tiempo real. La prioridad de los equipos es proteger a los residentes y evitar daños a las viviendas del sector afectado.

Se espera que el operativo continúe durante toda la jornada, combinando recursos aéreos y terrestres, mientras se realizan esfuerzos para contener el fuego y garantizar la seguridad de la comunidad, hasta que las condiciones permitan dar por controlado el incendio.

