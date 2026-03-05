Presidente de RN, Rodrigo Galilea, critica advertencia del PS por apoyo a Bachelet en la ONU: “No es la manera de hacer política”

El senador y timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, reprochó la advertencia que hizo su par del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respecto de las eventuales consecuencias que habría si el gobierno entrante no respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

En concreto, ayer en el podcast Cómo te lo explico, de La Tercera, la líder PS aseguró que si el presidente electo José Antonio Kast no respalda a la exmandataria habrá “consecuencias políticas” en el entendimiento con la futura oposición.

En diálogo con Radio Pauta, el senador manifestó su molestia con las declaraciones de Vodanovic. “A mí me carga el estar amenazando, poniendo condiciones por todo lo que uno va a hacer o no va a hacer. Eso no es la manera en que creo se lleva de mejor manera la política”, aseveró.

“Sabemos que el presidente Kast tiene todo el derecho a evaluar o no evaluar candidaturas, no solamente la de la presidenta Bachelet, hay muchas otras candidaturas que se tienen que ir conversando y se tiene que llegar a un razonable acuerdo entre oposición. Y, por lo tanto, creo que hay que ir saliendo del tono de las amenazas, de los condicionamientos a priori”, marcó.

“Lo que debe primar es sentarse, conversar, tener madurez y visiones de mediano y largo plazo en las cosas que se deciden para el bien del país”, planteó.

