Encuesta del INE revela alta discriminación contra diversidades sexuales y de género: 85,4% dice haberla sufrido

Un total de 17.048 personas a nivel nacional respondieron voluntariamente la Encuesta Web Diversidades que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó entre julio y octubre de 2025.

El objetivo fue conocer las características sociodemográficas y experiencias de la población de las diversidades sexuales y de género. De ellas, un 95,2% declaró pertenecer a la diversidad sexual y un 29,7% manifestó ser de la diversidad de género

Entre quienes declararon ser parte de las diversidades sexuales, un 32,6% se autoidentificó como gay, un 25,5% señaló ser bisexual, un 17,3% respondió ser lesbiana, un 16,0% se definió como pansexual, un 5,1% se definió como asexual y un 3,5% optó por la categoría “otros”, que incluyó personas demisexuales, omnisexuales o queer, entre otras.

De las personas pertenecientes a la diversidad de género que respondieron el estudio, un 44,5% declaró ser no binaria, un 30,1% transmasculinidades, un 13,0% transfeminidades y un 12,1% optó por la categoría “otros”, que incluyó identidades como agénero, género fluido, bigénero, demigénero y queer, entre otras.

Con ello, se calculó que participaron un total de 3.571 personas trans, cifra que correspondió al 70,4% del total de personas de la diversidad de género que respondieron la encuesta.

DISCRIMINACIÓN

Un 85,4% del total de personas que respondieron válidamente la encuesta manifestó haber sido discriminada. Los principales motivos declarados se relacionan con la pertenencia a la población de las diversidades sexuales y de género, es decir, la orientación sexual (58,3%), la forma de vestir, hablar o expresarse (57,8%), los rasgos físicos o corporales (45,4%) y el sexo o género (32,0%).

Al considerar la ocurrencia de situaciones discriminatorias en esferas fundamentales de la vida pública y privada, la encuesta arrojó que un 60,2% de las personas participantes dijo haber enfrentado alguna forma de rechazo, cuestionamientos o violencia por parte de familiares, y un 50,7% reportó experiencias discriminatorias por motivos de identidad de género u orientación sexual en entornos de enseñanza.

En tanto, un 36,0% manifestó haber sido discriminado en ámbitos de la salud, un 34,7% lo experimentó en el ámbito laboral y un 9,4% contestó haber visto obstaculizado su acceso a la ley o el debido proceso a causa de discriminaciones basadas en su orientación sexual o identidad de género.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA Y SEXUAL

Un 74,2% de las personas que respondieron la encuesta declaró haber sufrido alguna forma de violencia psicológica y verbal a lo largo de su vida. De ellas, un 60,9% mencionó la agresión verbal (comentarios, ridiculización y gritos o actitudes ofensivas), un 41,6% planteó la difamación (invención de mentiras y difusión de rumores sobre la persona), un 29,2% dijo haber sido ignorado deliberadamente y un 24,4% declaró haber sido hostigado.

Al indagar sobre el tipo de relación que tenían con quienes ejercieron la violencia, un 62,1% marcó la opción “compañeros(as) de escuela o liceo” y un 31,7% marcó “familiares”.

Las consultas sobre violencia física y sexual fueron voluntarias y para ellas se pidió un consentimiento: en total, 14.527 personas respondieron afirmativamente el consentimiento y tienen datos válidos. Un 40,5% dijo haber sido víctima de “tocaciones o manoseos sin consentimiento”, un 19,0% manifestó “persecución o amenazas de daño”, un 14,1% contestó haber tenido “relaciones sexuales forzadas” y un 11,9% marcó la opción “golpes o agresiones físicas”.

SALUD MENTAL

Dada la sensibilidad de las temáticas abordadas, las preguntas sobre la salud mental (haber presentado sintomatología ansiosa o depresiva durante las últimas dos semanas) también estuvieron sujetas a consentimiento explícito. Así, 16.525 personas accedieron a responder (97,0% de los respondientes). De ellas, el 50,0% reportó síntomas leves, el 16,7% reportó sintomatología severa y un 15,0% contestó tener síntomas moderados.

LA ENCUESTA

La Encuesta Web Diversidades fue un operativo estadístico que consistió en la aplicación de un cuestionario web autoadministrado disponible en el portal del INE. Tuvo una participación voluntaria y se enfocó en las personas de las diversidades sexuales y de género desde los 14 años en adelante. Es parte del Proyecto Estadísticas de las Diversidades Sexuales y de Género, del INE, que busca generar información estadística oficial sobre las personas LGBTIQA+ en Chile.

Si bien su diseño metodológico -no probabilístico y basado en la autoselección- impide realizar inferencias estadísticas o extrapolar resultados a la población general, el estudio constituye un aporte relevante, ya que proporciona información inédita y detallada para caracterizar las realidades y condiciones de vida de las diversidades sexuales y de género, aportando evidencia útil para visibilizar brechas y orientar políticas públicas.

En sus contenidos, además de los mencionados en esta nota, incluye una completa caracterización personal, como nacionalidad, pueblos originarios, discapacidad, ingresos y conformación de la vivienda; sobre los procesos de reconocer y exteriorizar las diversidades de género y de orientación sexual; los niveles educativos, la situación ocupacional, y la participación y redes de apoyo.

PURANOTICIA