Demócratas acusa falta de transparencia del gobierno de Boric y exige disculpas para retomar diálogo con equipo de Kast

El secretario general del partido Demócratas, Carlos Maldonado, se refirió al quiebre entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y el equipo del presidente electo José Antonio Kast.

En conversación con Agricultura, Maldonado apuntó al manejo del gobierno sobre el proyecto de cable submarino a China y apuntó a que el conflicto radica en la falta de transparencia en la entrega de información.

En esta línea, comentó que "el proceso previo de contactos entre la administración saliente y la administración entrante ha habido muchos, muchas reuniones, digamos, incluyendo reuniones entre presidentes y ministros".

“Ese proceso de contacto previo se fue viendo progresivamente empañado a medida que fue quedando en evidencia que el gobierno actual, el gobierno en ejercicio, no estaba siendo transparente”, afirmó.

El secretario general de Demócratas sostuvo que "el caso más extremo, digamos, es el caso del cable submarino a China, donde el gobierno no solo no fue transparente con el próximo gobierno, no fue transparente con el país".

En cuanto a los llamados a retomar el diálogo, planteó que "esto no es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad" y explicó que "el próximo gobierno lo que ha dicho es, mire, lamentablemente no podemos confiar en la información que se nos está entregando".

Maldonado señaló que "el primer gesto lo tiene que hacer Boric. Disculparse por la forma en que han manejado el tema del cable chino" y recalcó que "el gobierno en ejercicio tiene toda la responsabilidad de que las reuniones de traspaso de mando no continúen".

PURANOTICIA