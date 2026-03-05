Exministro Valente advierte impacto en Chile por conflictos en Medio Oriente: “Somos una economía tremendamente integrada al mundo”

El economista y exministro José Ramón Valente abordó el posible impacto que los conflictos en Medio Oriente podrían tener en economías como la chilena. En su análisis, subrayó que el país no está ajeno a los efectos que generan las crisis internacionales.

En conversación con Radio Duna, Valente explicó que la fuerte inserción de Chile en los mercados globales hace que situaciones de tensión o inestabilidad en otras regiones del mundo se transmitan con rapidez a la economía local.

"En Chile somos una economía tremendamente integrada al resto del mundo, por lo tanto, cualquier cosa de esta naturaleza que ocurra tiene efectos en nuestro país", dijo.

En ese marco, señaló que episodios de conflicto geopolítico suelen incidir en factores clave de la economía mundial, como el valor del petróleo, el comportamiento de los mercados financieros y el comercio internacional, variables que terminan afectando con mayor fuerza a economías abiertas.

El economista también se refirió al rol que ha tenido Estados Unidos en distintos escenarios de conflicto global, poniendo énfasis en su capacidad para ejecutar operaciones de inteligencia y acciones militares.

“El éxito desde el punto de vista de inteligencia e incursiones que tiene EEUU es muy grande y probablemente eso lo anima a ser más arriesgado”, finalizó.

