Presidente de RN plantea que Evelyn Matthei "está en mejor posición para ganar en una segunda vuelta"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió al último debate presidencial organizado por Anatel y comentó sobre el desempeño de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

En conversación con CNN Chile Radio, el senador afirmó que la exalcaldesa demostró la “voluntad” y el “carácter” necesarios para liderar un cambio de rumbo en el país.

Galilea sostuvo que la abanderada buscó posicionarse como la alternativa más fuerte frente a un eventual enfrentamiento con la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

Además, aseguró que Matthei es la persona que más asegura una victoria de la oposición en la segunda vuelta de diciembre.

“En esa segunda vuelta nadie está mejor posicionada que Evelyn Matthei para efectivamente imponerse, hacer un cambio de gobierno, un cambio político relevante y poder enredar al país, efectivamente, en políticas de seguridad, en políticas de salud, en políticas educacionales y de vivienda, que sean coherentes y que efectivamente le den respuestas al país”, indicó el timonel de RN.

En cuanto al desempeño de los otros aspirantes, Galilea señaló que la candidata Jeannette Jara “si es que quiso marcar algo en este último debate fue el distanciamiento del Gobierno, tal como dices tú en el tema de la toma de San Antonio. Ella le pide al Gobierno que tome medidas hoy, ahora, que no espere un nuevo Gobierno”.

En esta línea, manifestó que “los chilenos no creo que cambien mucho su percepción de que ella es la continuidad de esta coalición de Gobierno, de cómo se han hecho las cosas estos cuatro años, y por lo tanto no creo que logre gran éxito en eso”.

Respecto al abanderado del Partido Republicano, el presidente de RN, el parlamentario expresó que José Antonio Kast “volvió a marcar los puntos que son tradicionales de él, y también volvió a rehuir muchas de las preguntas que se le hacían, sobre todo en temas más bien de orden valórico, en lo que no parece sentirse nunca cómodo y prefiere evitar ese tipo de respuestas”.

Al ser consultado sobre un posible plan en caso que Matthei no pase a segunda vuelta, Galilea recalcó que “nosotros vamos a apoyar sin ninguna duda a quien represente a la oposición a este Gobierno y, por lo tanto, vamos a estar en la vereda contraria, por así decirlo, de la candidatura de Jeannette Jara en este caso. Vamos a apoyar a la candidatura de oposición”.

